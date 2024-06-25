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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:02

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı alacağı zam oranına çevrildi. 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon verisinin gelmesi ile zam oranı netleşecek emekliler Temmuz ayında zamlı maaşlarını cebine koyacak. Emekli maaşlarının belirlenmesinde enflasyon rakamlarının yanında refah payı ve seyyanen zam da etkili olabiliyor. Hatırlanacağı üzere yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam ile en düşük emekli aylığı 10 bin TL seviyesini görmüştü. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?

SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ocak-Haziran dönemine ait enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanacak emekli zammında 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon verisinin gelmesi ile zam oranı netleşecek. Emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli aylığı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükselmişti. Peki; Temmuz 2024 emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak nihai emekli zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86
Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04

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