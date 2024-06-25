EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.