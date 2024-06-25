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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:02
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || Son 1 veri! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı alacağı zam oranına çevrildi. 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon verisinin gelmesi ile zam oranı netleşecek emekliler Temmuz ayında zamlı maaşlarını cebine koyacak. Emekli maaşlarının belirlenmesinde enflasyon rakamlarının yanında refah payı ve seyyanen zam da etkili olabiliyor. Hatırlanacağı üzere yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam ile en düşük emekli aylığı 10 bin TL seviyesini görmüştü. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler…