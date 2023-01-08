Haberler Yaşam Emekli maaşı yeni yıl zammı ile yenilendi! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı!

Giriş Tarihi: 08.01.2023 19:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 19:21

Emekli maaşı yeni yıl zammı ile yenilendi! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı!

Emekli maaşı zam oranı geçtiğimiz hafta belirlendi. Yüzde 30 olarak belirlenen zamla beraber en düşük maaş 5500 TL'ye yükseldi. Yeni maaşlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise bu noktada "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. 2022 Ocak zammı ödemeleri 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklilerinin hesabına yatmıştı. Maaşların hesaba yatmasından önce konuya dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2023 SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı ve yeni maaş tablosu…