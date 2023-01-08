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Haberler Yaşam Emekli maaşı yeni yıl zammı ile yenilendi! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 08.01.2023 19:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 19:21

Emekli maaşı yeni yıl zammı ile yenilendi! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı!

Emekli maaşı zam oranı geçtiğimiz hafta belirlendi. Yüzde 30 olarak belirlenen zamla beraber en düşük maaş 5500 TL'ye yükseldi. Yeni maaşlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise bu noktada "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. 2022 Ocak zammı ödemeleri 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklilerinin hesabına yatmıştı. Maaşların hesaba yatmasından önce konuya dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2023 SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı ve yeni maaş tablosu…

Emekli maaşı yeni yıl zammı ile yenilendi! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı!

Emekli zammı için bekleyiş geçtiğimiz hafta Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla beraber sona erdi. Refah payıyla beraber gerek emeklilerin gerekse memurların zam oranı 30 olarak duyuruldu. Bu kapsamda ise "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları maaşların yatacağı tarih öncesi yanıt arıyor. Ocak zammıyla beraber en düşük maaşın 5500 TL'ye çıkarıldığı müjdelenmişti. İşte Zamlı emekli maaşı hesaplama ekranı ve tüm detaylar…

Emekli maaşı yeni yıl zammı ile yenilendi! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

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Emekli maaşı yeni yıl zammı ile yenilendi! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı!

2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Yüzde 15,39 olarak hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuştu.

Emekli maaşı yeni yıl zammı ile yenilendi! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı!

Emekli ve memur maaşı zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı.

Bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda beklentileri göz önüne alarak bir fedakarlık daha yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi. Erdoğan, en düşük emekli maaşı için ise yüzde 58 artışa gidildiğini belirtti. Böylece en düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL yerine 5 bin 500 TL olacak.

Emekli maaşı yeni yıl zammı ile yenilendi! 2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı!

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

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