Giriş Tarihi: 02.08.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
23:30
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI! | 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?
2500 TL emekli maaş zam farkı gündemde. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilerimiz bu zamdan yararlanamadıkları için en düşük emekli maaşına zam yapıldı. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12.500'TL'ye yükselmesinin ardından emekli zam farkı temmuz ayı ödemelerine yansımadı. Henüz zam farkı hesaplarına yatmayan vatandaşlar 12500 TL emekli maaş farkı ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2500 TL emekli farkı ödemeleri son dakika gelişmeleri