EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI! | 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL

Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası, kök maaşı 8020 TL'nin altında olan 1,8 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de sabit kalmıştı. AK Parti kurmayları ve hükümetin yaptığı çalışma sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artışla 10 bin TL'den 12 bin 500 TL olarak belirlendi.