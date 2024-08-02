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Giriş Tarihi: 02.08.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:30

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI! | 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

2500 TL emekli maaş zam farkı gündemde. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilerimiz bu zamdan yararlanamadıkları için en düşük emekli maaşına zam yapıldı. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12.500'TL'ye yükselmesinin ardından emekli zam farkı temmuz ayı ödemelerine yansımadı. Henüz zam farkı hesaplarına yatmayan vatandaşlar 12500 TL emekli maaş farkı ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2500 TL emekli farkı ödemeleri son dakika gelişmeleri

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI! | 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

En düşük emekli maaşında düzenlemeye gidilmesinin ardından en düşük emekli maaşı 12500 TL olarak belirlendi. Yapılan bu zamdan sonra emekli maaş farkları ödemelerine yansımayan vatandaşlar emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI! | 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL
Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası, kök maaşı 8020 TL'nin altında olan 1,8 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de sabit kalmıştı. AK Parti kurmayları ve hükümetin yaptığı çalışma sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artışla 10 bin TL'den 12 bin 500 TL olarak belirlendi.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI! | 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

SGK'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

SGK'dan yapılan açıklamada 2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi.

Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz'. ifadelerine yer verildi.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI! | 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI! | 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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