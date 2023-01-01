Yeni yılın ilk gününde öne çıkan konu başlıklarından biri de emekli maaşı zammı oldu. Milyonlarca emeklinin şimdi gözü kulağı 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan verilerde. Aralık enflasyonuna göre belirlenecek olan zam oranı için ilk hesaplamalar yapılırken bir yandan da binlerce kişi "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Temmuz'da uygulanan artışla beraber en düşük maaş tutarı 3500 TL olmuştu. Yeni artışla beraber en düşük ücretin ne kadara çıkarılacağı ise Salı günü netlik kazanacak diyebiliriz. Peki, 2023 SSK Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak? İşte o detaylar.