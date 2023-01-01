Haberler Yaşam Emekli maaşı zam oranı için kritik aya girildi! 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 09:59

Emekli maaşı zam oranı için kritik aya girildi! 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni yılın ilk gününde öne çıkan konu başlıklarından biri de emekli maaşı zammı oldu. Milyonlarca emeklinin şimdi gözü kulağı 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan verilerde. Aralık enflasyonuna göre belirlenecek olan zam oranı için ilk hesaplamalar yapılırken bir yandan da binlerce kişi "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Temmuz'da uygulanan artışla beraber en düşük maaş tutarı 3500 TL olmuştu. Yeni artışla beraber en düşük ücretin ne kadara çıkarılacağı ise Salı günü netlik kazanacak diyebiliriz. Peki, 2023 SSK Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak? İşte o detaylar.