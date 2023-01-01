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Haberler Yaşam Emekli maaşı zam oranı için kritik aya girildi! 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 09:59

Emekli maaşı zam oranı için kritik aya girildi! 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni yılın ilk gününde öne çıkan konu başlıklarından biri de emekli maaşı zammı oldu. Milyonlarca emeklinin şimdi gözü kulağı 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan verilerde. Aralık enflasyonuna göre belirlenecek olan zam oranı için ilk hesaplamalar yapılırken bir yandan da binlerce kişi "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Temmuz'da uygulanan artışla beraber en düşük maaş tutarı 3500 TL olmuştu. Yeni artışla beraber en düşük ücretin ne kadara çıkarılacağı ise Salı günü netlik kazanacak diyebiliriz. Peki, 2023 SSK Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak? İşte o detaylar.

Emekli maaşı zam oranı için kritik aya girildi! 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı tüm gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. 5 aylık enflasyon verileri ışığında; emeklilerin yeni yılda zam oranı yaklaşık 14,4 oldu. Net rakam, 3 Ocak 2023 Salı günü belli olacak. Çünkü bu tarihte TÜİK aralık enflasyonunu duyuracak. Öte yandan "SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Hükümet yetkilileri asgari ücret açıklamasının ardından bu kez de emekli zammı için düğmeye bastı. İşte merakla beklenen detaylar…

Emekli maaşı zam oranı için kritik aya girildi! 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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Emekli maaşı zam oranı için kritik aya girildi! 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

Emekli maaşı zam oranı için kritik aya girildi! 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Emekli maaşı zam oranı için kritik aya girildi! 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

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