Emekli zammı konusu yeni yılın gelişiyle birlikte milyonlarca vatandaş tarafından mercek altına alınıyor. Yılın ilk günlerinde duyurulan zam müjdesiyle birlikte emekli maaşı zammı hesapla ekranı üzerinden zam oranı ve zamlı maaş tutarı hesaplanıyor. 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, kaç TL oldu sorusu, zamlı maaşını almaya hazırlanan emekliler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler için maaş zammı ne kadar oldu, zam 6 aylık mı, Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar? İşte yeni emekli maaşı hakkında merak edilenlerin yanıtı ile zamlı maaş tablosu…