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Haberler Yaşam Emekli maaşı zammı hesapla: 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, yeni yılda kaç TL oldu? Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar? Güncel 2022 en yüksek ve en düşük maaş tablosu
Giriş Tarihi: 10.01.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 08:08

Emekli maaşı zammı hesapla: 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, yeni yılda kaç TL oldu? Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar? Güncel 2022 en yüksek ve en düşük maaş tablosu

Emekli zammı konusu yeni yılın gelişiyle birlikte milyonlarca vatandaş tarafından mercek altına alınıyor. Yılın ilk günlerinde duyurulan zam müjdesiyle birlikte emekli maaşı zammı hesapla ekranı üzerinden zam oranı ve zamlı maaş tutarı hesaplanıyor. 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, kaç TL oldu sorusu, zamlı maaşını almaya hazırlanan emekliler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler için maaş zammı ne kadar oldu, zam 6 aylık mı, Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar? İşte yeni emekli maaşı hakkında merak edilenlerin yanıtı ile zamlı maaş tablosu…

Emekli maaşı zammı hesapla: 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, kaç TL oldu? Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar?

Emekli maaşı zammı güncel enflasyon rakamlarına göre şekillenen ücretler arasında yer alıyor. Ocak ayının ilk günlerinde, 2022 yılının ilk 6 ayında alınacak olan emekli maaşı zam oranı belli oldu. Bunun üzerine, yeni yılda memur maaşı ve emekli maaşı için uygulanan zam oranını merak eden pek çok kişi 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, kaç TL oldu diye araştırıyor. Henüz zamlı maaşını almayan vatandaşlar Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar diye merak ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan zam müjdesi ışığında zamlı maaş tablosu ve 2022 emekli maaşında son durum…

Emekli maaşı zammı hesapla: 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, kaç TL oldu? Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar?

EMEKLİ ZAMMI 2022 NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği karar geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya çıkarılacağının müjdesini verdi.

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Emekli maaşı zammı hesapla: 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, kaç TL oldu? Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı ise yüzde 28'den yüzde 30,5'e çıkarıldı. Erdoğan emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili olarak "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.' ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı zammı hesapla: 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, kaç TL oldu? Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YATAR?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatırılacak.

Emekli maaşı zammı hesapla: 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, kaç TL oldu? Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar?

YAPILAN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 6 AYLIK MI GEÇERLİ OLACAK?

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25.5 oranında zam yapıldı. Bu zam yılın ilk 6 ayı için geçerli olacak ve Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için zam oranı yeniden masaya yatırılacak.

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