Emekli maaşı zammı güncel enflasyon rakamlarına göre şekillenen ücretler arasında yer alıyor. Ocak ayının ilk günlerinde, 2022 yılının ilk 6 ayında alınacak olan emekli maaşı zam oranı belli oldu. Bunun üzerine, yeni yılda memur maaşı ve emekli maaşı için uygulanan zam oranını merak eden pek çok kişi 2022 emekli zammı ne kadar zam geldi, kaç TL oldu diye araştırıyor. Henüz zamlı maaşını almayan vatandaşlar Bağ-Kur SSK memur emekli zamlı maaş ne zaman yatar diye merak ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan zam müjdesi ışığında zamlı maaş tablosu ve 2022 emekli maaşında son durum…