Haberler
Yaşam
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: Tablo netleşiyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
14:39
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: Tablo netleşiyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli zammı 2025 yeni gelişmeleri ve son dakika haberleriyle gündeme geliyor. Yaklaşık 14 milyon emekliyi ilgilendiren karar için zam oranı merakla bekleniyor. Her yıl 2 kez güncellenen maaşlardaki zam oranının netleşmesiyle 2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak aylıklar belli olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamla emekli maaşı 12.500 TL olmuştu. 24,73 oranında zam alan emekliler için Ocak 2025 tahminleri belli oluyor. 6 enflasyon oranının TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SSK, Bağkur zam hesabı