Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: Tablo netleşiyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:39

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: Tablo netleşiyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2025 yeni gelişmeleri ve son dakika haberleriyle gündeme geliyor. Yaklaşık 14 milyon emekliyi ilgilendiren karar için zam oranı merakla bekleniyor. Her yıl 2 kez güncellenen maaşlardaki zam oranının netleşmesiyle 2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak aylıklar belli olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamla emekli maaşı 12.500 TL olmuştu. 24,73 oranında zam alan emekliler için Ocak 2025 tahminleri belli oluyor. 6 enflasyon oranının TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SSK, Bağkur zam hesabı

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: Tablo netleşiyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ve zam oranı için enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası, kasım ayında yüzde 44 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon beklentisini 45'e yükseltti. Yeni beklentiyle maaşlar netleşmeye başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: Tablo netleşiyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Anket, faiz beklentilerinin yanı sıra milyonları ilgilendiren enflasyon oranları ve maaş zamlarına dair önemli ipuçları içeriyor. Kasım ayında yüzde 44,11 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini, Aralık ayında yapılan ankette yüzde 45,28'e yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: Tablo netleşiyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TÜİK ARALIK 2024 ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Aralık 2024 enflasyon rakamları 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: Tablo netleşiyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?
Enflasyon beklentilerine yönelik yapılan tahminlere göre, gelecek yılın ilk altı aylık döneminde en düşük emekli aylığının 14 bin lira bandının üzerine çıkması bekleniyor. En düşük emekli aylığı mevcut durumda 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: Tablo netleşiyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

SON DAKİKA