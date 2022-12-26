EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR YENİ ZAM GELİYOR! 2023 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? SSK - Bağkur En düşük emekli maaşı zammı...

Emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu gözler artık Ocak ayının ilk haftasında netleşecek Aralık enflasyonuyla açıklanacak zam oranına çevrildi. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından Türkiye'nin yeni gündemi haline gelen maaşlar merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla milyonların alım gücünü iyileştirmek üzere 2023 zamları belirleniyor. Bu noktada ise "SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Temmuz döneminde yüzde 42,35 oranında zam alan emeklilerin en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL olmuştu.