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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR YENİ ZAM GELİYOR! 2023 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? SSK - Bağkur En düşük emekli maaşı zammı...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 07:43

EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR YENİ ZAM GELİYOR! 2023 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? SSK - Bağkur En düşük emekli maaşı zammı...

Emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu gözler artık Ocak ayının ilk haftasında netleşecek Aralık enflasyonuyla açıklanacak zam oranına çevrildi. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından Türkiye'nin yeni gündemi haline gelen maaşlar merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla milyonların alım gücünü iyileştirmek üzere 2023 zamları belirleniyor. Bu noktada ise "SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Temmuz döneminde yüzde 42,35 oranında zam alan emeklilerin en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL olmuştu.

EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR YENİ ZAM GELİYOR! 2023 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? SSK - Bağkur En düşük emekli maaşı zammı...

Emekli maaşı için Ocak zammı açıklamasına sayılı günler kaldı. 2022'nin son haftasında öne çıkan konuların başında gelen zam oranlarından asgari ücret geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bu kapsamda ise "SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yeni gündem haline geldi. Yaklaşık 14 milyon emeklinin beklediği oran Ocak ayında duyurulacak olan enflasyona göre şekillenecek. Yıl sonuna doğru gelen tahminler ile hesaplamalar ise yapıldı. Peki, SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR YENİ ZAM GELİYOR! 2023 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? SSK - Bağkur En düşük emekli maaşı zammı...

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri ile vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar için hükümete talimatı verdi. Asgari ücret 2023 zammı enflasyon rakamlarının üzerinde hem TL hem de dolar bazlı rekor kırarken, gözler yeni yılda açıklanacak emekli ve memur zammına çevrildi.

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EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR YENİ ZAM GELİYOR! 2023 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? SSK - Bağkur En düşük emekli maaşı zammı...

Yapılacak düzenlemelerle enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribat kademe kademe giderilecek.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE OLDU

Asgari ücrette düğümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Asgari ücret 2023 Temmuz'a göre yüzde 54,6 oranında, Ocak ayına göre yüzde 100 oranında artışlar 8.506 TL olarak belirlendi.

Ekonomistler yıllık enflasyon beklentilerinin yüzde 67 civarında olduğunu belirtirken, 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 17 düzeyinde şekillendi.

EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR YENİ ZAM GELİYOR! 2023 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? SSK - Bağkur En düşük emekli maaşı zammı...

ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKOR KIRDI

Asgari ücret, TL bazında kırdığı rekorun dışında; güncel kurla (18,67 TL-1 DOLAR) hesaplandığında 298 dolar düzeyinden 455 dolara çıkarak dolar bazlı da 20 yılın rekorunu kırdı.

OCAK ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Hem de emekli ve memur zammı Ocak ayında sosyal refah düzenlemeleri ile birlikte enflasyonun üzerine çıkacak. Atılacak olan adımların etkileri 2023 yılı boyunca devam edecek.

EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR YENİ ZAM GELİYOR! 2023 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? SSK - Bağkur En düşük emekli maaşı zammı...

MAAŞ ZAMMINA İLAVE ARTIŞLAR YAPILACAK

Emekli ve memur Ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamları da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde koordineli olarak çalışmalar gerçekleştiriyor.

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