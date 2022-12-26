EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR YENİ ZAM GELİYOR! 2023 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? SSK - Bağkur En düşük emekli maaşı zammı...

Emekli maaşı için Ocak zammı açıklamasına sayılı günler kaldı. 2022'nin son haftasında öne çıkan konuların başında gelen zam oranlarından asgari ücret geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bu kapsamda ise "SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yeni gündem haline geldi. Yaklaşık 14 milyon emeklinin beklediği oran Ocak ayında duyurulacak olan enflasyona göre şekillenecek. Yıl sonuna doğru gelen tahminler ile hesaplamalar ise yapıldı. Peki, SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.