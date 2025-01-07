Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı Temmuz 2024'ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Kök maaşı enflasyon artışına rağmen bu ücretin altında kalanların maaşı Hazine desteği ile 12 bin 500 lira seviyesine çekildi. Ortaya çıkan enflasyon farkına göre hesaplandığında en düşük aylık 14 bin 469 TL'ye yükseldi.