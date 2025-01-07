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Haberler Yaşam Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 07:25

Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?

Emekli maaşlarını alacak milyonlarca vatandaş, 2025 yılının Ocak ayındaki ilk maaşlarını almaya sayılı günler kala, ödemelerin hangi gün yapılacağını merak ediyor. Özellikle maaşlarını her ayın 17 ile 26'sı arasında alan emekliler, yeni yılın ilk ödemesi için gözlerini maaş ödeme takvimine çevirdi. İşte Ocak 2025 emekli maaş ödeme günleri...

Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?

Yeni yılın ilk maaşı için heyecan dorukta! 2025 yılı Ocak ayında emekliler için maaş ödeme takvimi netleşmeye başladı. Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş alan emekliler, Ocak ayında ödemelerin hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. İşte emekli maaş ödemeleriyle ilgili detaylar...

Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuzda aylık TÜFE temmuzda 3,23 ağustos ayında 2.47, eylül ayında 2,97, ekim ayında 2,88 kasım ayında 2,24 oldu. Son olarak açıklanan verilere göre, aralık ayında enflasyonu yüzde 1,03 olarak açıklandı.

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Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı Temmuz 2024'ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Kök maaşı enflasyon artışına rağmen bu ücretin altında kalanların maaşı Hazine desteği ile 12 bin 500 lira seviyesine çekildi. Ortaya çıkan enflasyon farkına göre hesaplandığında en düşük aylık 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

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