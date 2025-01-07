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Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
07:25
Emekli maaşını ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında alanlar Ocak 2025 emekli maaşını ne zaman alacak, ayın kaçında?
Emekli maaşlarını alacak milyonlarca vatandaş, 2025 yılının Ocak ayındaki ilk maaşlarını almaya sayılı günler kala, ödemelerin hangi gün yapılacağını merak ediyor. Özellikle maaşlarını her ayın 17 ile 26'sı arasında alan emekliler, yeni yılın ilk ödemesi için gözlerini maaş ödeme takvimine çevirdi. İşte Ocak 2025 emekli maaş ödeme günleri...