Haziran ayı Emekli maaşı ödeme günleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Normal şartlarda 4A SSK emeklilerine 17-26'sı arasında ve Bağ-Kur'luara ise her ay 25'i ve 28'i arasında maaş ödemeleri yapılıyor. Bu yıl bayramın 16 Haziran tarihine denk gelmesiyle maaş ödemelerinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak konusu. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi? İşte, tüm detaylar!