Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 08:12

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi?

Emekli maaşı bayram öncesinde gündemde! Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. Kurban bayramı ikramiyesi için geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "emeklilerin 3 bin lira olan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacağını" duyurmuştu. Bu noktada ise gözler emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödeme tarihleri değişti mi? 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? Haziran ayı emekli ödemelerinde son durum!

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi?

Haziran ayı Emekli maaşı ödeme günleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Normal şartlarda 4A SSK emeklilerine 17-26'sı arasında ve Bağ-Kur'luara ise her ay 25'i ve 28'i arasında maaş ödemeleri yapılıyor. Bu yıl bayramın 16 Haziran tarihine denk gelmesiyle maaş ödemelerinin erkene çekilip çekilmeyeceği merak konusu. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi? İşte, tüm detaylar!

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME PROGRAMI AÇIKLANDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme programına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini aktararak emekli ikramiyeler için "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadelerini kullandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme programı Bakanlık tarafından açıklanacak.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemelerine maaşlarını her ayın 17'si ve 18'inde alanlardan başlanmıştı.

İkramiye ödemelerinin bayram öncesinde 10 Haziran Pazartesi ve 14 Haziran Cuma günleri arasında tamamlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Emekliler alternatif olarak maaş aldıkları bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla maaşların yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi?

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi?

RESMİ AÇLIKLAMA GELDİ Mİ?

Bu yılda emekli maaşlarının erken yatırılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2023 yılında Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlar bayram öncesinde aktarılmıştı. Konunun önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

Maaşlar öne çekilmediği durumunda maaşlar aşağıdaki takvime göre yatırılacak;

SON DAKİKA