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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
08:12
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran ayı SSK, Bağ-Kur ve Emekli maaşları ödeme tarihleri değişti mi?
Emekli maaşı bayram öncesinde gündemde! Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. Kurban bayramı ikramiyesi için geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "emeklilerin 3 bin lira olan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacağını" duyurmuştu. Bu noktada ise gözler emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödeme tarihleri değişti mi? 2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? Haziran ayı emekli ödemelerinde son durum!