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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı belli oluyor! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 09:07

: maaşlarına yapılacak zam tutarı belli oluyor! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Haberi... Türkiye'de milyonlarca Temmuz ayında yapılacak maaş zammı için geri sayıma başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu zam tutarını enflasyon oranına göre alıyor. Yılın ilk 6 aylık enflasyon döneminde belirlenen tutar, Temmuz zammı için belirleyici etken olacak. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı

Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı belli oluyor! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

maaşlarına Temmuz ayında ne kadar yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 12 milyondan fazla vatandaşın heyecanla beklediği emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon verileri sonrasında belli olacak. Açıklanan 4 aylık oran doğrultusunda emekli zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;

Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı belli oluyor! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan , Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.

Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

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Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı belli oluyor! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı belli oluyor! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı belli oluyor! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı.

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.

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