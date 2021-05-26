Son Dakika Haberi... Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak maaş zammı için geri sayıma başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu zam tutarını enflasyon oranına göre alıyor. Yılın ilk 6 aylık enflasyon döneminde belirlenen tutar, Temmuz zammı için belirleyici etken olacak. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı