Emekli maaşlarına Temmuz ayında ne kadar yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 12 milyondan fazla vatandaşın heyecanla beklediği emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon verileri sonrasında belli olacak. Açıklanan 4 aylık oran doğrultusunda emekli zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;