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Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:56

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu... Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında artış olmuş ve bu maaşlara yansımıştı. Bu kapsamda ise en düşük emekli maaşı 12500 TL olmuştu. 2024 Temmuz zammından sonra gündeme gelen emekli maaşı farkları neden yatmadı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Peki, Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek, kaç TL? İşte, emekli maaş farkı sorgulama!

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu... Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Yüz binlerce emeklinin merakla beklediği zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağına dair detaylar araştırılıyor. Emekli maaş farklarının emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara ne zaman ödeneceği netleşmişti. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, kaç TL fark yatacak?

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu... Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK'dan yapılan açıklamada, "Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

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Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu... Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu... Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseldi.

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu... Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

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