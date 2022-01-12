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Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:04

Emekli memur maaş farkları 2022 ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve emeklilerin zamlı maaşları ve 15 günlük farkları ne zaman, ayın kaçında yatıyor?

Emekli ve memurların 2022 Ocak zammı netleşirken enflasyon farklarından doğan maaş farkının yatacağı tarih merak konusu haline geldi. Bu noktada ise "2022 Zamlı Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri Ocak ayında belirlenen tarihte zamlı maaşlarına kavuşacaktı. Peki, Emekli ve memur 2022 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve emeklilerin zamlı maaşları ve 15 günlük farkları ne zaman, ayın kaçında yatıyor?

Yılın ilk yarısı için bilindiği üzere emeklilere yüzde 28, memurlara ise yüzde 30.5 oranında zam yapılacağı müjdelenmişti. Son günlerde ise vatandaşlar "2022 Zamlı Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklilerinin maaşlarını alacağı tarih belli olmuştu. Binlerce vatandaş yeni ve zamlı maaşlarını alacakları o tarih için geri sayıma geçti. Peki, Memurların maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

Maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve emeklilerin zamlı maaşları ve 15 günlük farkları ne zaman, ayın kaçında yatıyor?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YATAR?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatırılacak.

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Maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve emeklilerin zamlı maaşları ve 15 günlük farkları ne zaman, ayın kaçında yatıyor?

YAPILAN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 6 AYLIK MI GEÇERLİ OLACAK?

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25.5 oranında zam yapıldı. Bu zam yılın ilk 6 ayı için geçerli olacak ve Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için zam oranı yeniden masaya yatırılacak.

Maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve emeklilerin zamlı maaşları ve 15 günlük farkları ne zaman, ayın kaçında yatıyor?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve emeklilerin zamlı maaşları ve 15 günlük farkları ne zaman, ayın kaçında yatıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

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