Emekli memur maaş farkları 2022 ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve emeklilerin zamlı maaşları ve 15 günlük farkları ne zaman, ayın kaçında yatıyor?

YAPILAN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 6 AYLIK MI GEÇERLİ OLACAK?

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25.5 oranında zam yapıldı. Bu zam yılın ilk 6 ayı için geçerli olacak ve Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için zam oranı yeniden masaya yatırılacak.