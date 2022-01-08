Memur ve emekli maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?

Geçtiğimiz hafta netleşen emekli ve memur zammı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. 3 milyonu aşkın memurun ve 13.5 milyondan fazla emeklinin gözü son dönemde yapılan zamlarla beraber maaşlarını alacakları o tarihe çevrilirken öte yandan "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli ve memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan zamda enflasyondan kaynaklı artışla beraber ilave bir zammın da yapıldığı bildirilmişti. Buna göre; En düşük ve en yüksek 2022 Emekli ve memur maaş hesaplama tablosu ile zam ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar…