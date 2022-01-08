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Haberler Yaşam Memur ve emekli maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 07:30

Memur ve emekli maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?

Geçtiğimiz hafta netleşen emekli ve memur zammı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. 3 milyonu aşkın memurun ve 13.5 milyondan fazla emeklinin gözü son dönemde yapılan zamlarla beraber maaşlarını alacakları o tarihe çevrilirken öte yandan "SSK Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli ve memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan zamda enflasyondan kaynaklı artışla beraber ilave bir zammın da yapıldığı bildirilmişti. Buna göre; En düşük ve en yüksek 2022 Emekli ve memur maaş hesaplama tablosu ile zam ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar…

Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli ve memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?

Emekli memur zammı geçtiğimiz Pazartesi günü netleşmişti. Müjdeli haber sonrası binlerce vatandaş zamlı maaşlarını alacakları o tarih için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacağı ifade edilmişti. Şimdilerde vatandaşlar konuyla ilgili olarak "En düşük ve en yüksek 2022 Emekli ve memur maaş hesaplama tablosu ile zam ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıyor. İşte 2022 memur ve emekli maaş zammı detayları…

Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli ve memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli ve memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli ve memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli ve memur maaş zammı ne kadar ve kaç TL oldu?

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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