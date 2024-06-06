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Haberler Yaşam EMEKLİ MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Haziran ayı memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 19:55

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Haziran ayı memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Haziran ayı memur maaşı ve emekli maaşı ödeme günleri SSK Bağkur son dakika haberleriyle araştırılıyor. Bayrama kısa bir süre kala emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatar mı araştırılıyor. Memurların ödemeleri her ay ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. SSK emeklilerine normal şartlarda her ayın 17'si ve 26'sı arasında ödeme yapılırken Bağ-Kur'luların maaşları 25-28'inde aktarılıyor. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda memur maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran'da yatırılacağını belirtmesi üzerine araştırmalar başladı. Peki haziran ayı emekli maaşı 4A-4B-4C ne zaman yatacak, emekli maaşları bu ay bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Haziran ayı memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri gündemde. 5 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamlarıyla 3000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Bayramlarda ve özel günlerde maaşlar her zamankinden daha önce ödeniyor. Peki haziran ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Haziran ayı memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI (SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI) BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşların da erken yatıp yatmayacağı da araştırılıyor. Emekli maaşları her ay SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.

Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. 2023 Kurban Bayramı'nda emekli aylığı ödemeleri bayramdan önce hesaplara geçmişti. 2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Bu sene emekli maaşlarının bayram önce yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.

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EMEKLİ MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Haziran ayı memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

SON DAKİKA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi dahilinde yatırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Bu açıklamalara göre Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Haziran ayı memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

GEÇEN YIL BAYRAMDAN ERKENDEN HESAPLARA AKTARILMIŞTI

Geçen yıl Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilmişti. Geçtiğimiz sene SSK emeklilerine ödemeler bayram sebebiyle 17-21 Haziran'da, Bağ-Kur emeklilerine 22 Haziran'da ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylıkları ödenmişti.

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Haziran ayı memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

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