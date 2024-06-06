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EMEKLİ MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Haziran ayı memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
19:55
EMEKLİ MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Haziran ayı memur ve emekli maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Haziran ayı memur maaşı ve emekli maaşı ödeme günleri SSK Bağkur son dakika haberleriyle araştırılıyor. Bayrama kısa bir süre kala emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatar mı araştırılıyor. Memurların ödemeleri her ay ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. SSK emeklilerine normal şartlarda her ayın 17'si ve 26'sı arasında ödeme yapılırken Bağ-Kur'luların maaşları 25-28'inde aktarılıyor. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda memur maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran'da yatırılacağını belirtmesi üzerine araştırmalar başladı. Peki haziran ayı emekli maaşı 4A-4B-4C ne zaman yatacak, emekli maaşları bu ay bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar