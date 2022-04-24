EMEKLİ MEMUR MAAŞI Temmuz zammı için kritik süreç! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emekli ve memur maaşları yeniden belirleniyor. Bilindiği üzere bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 2022 Ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyon oranlarıyla yüzde 25.46 artmıştı. Şimdilerde ise "2022 Memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bu yılın ilk üç aylık enflasyon oranlarının netleşmesiyle emeklilerin yüzde 22.81 artış alması netleşmişti. Peki, 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...