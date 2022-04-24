EMEKLİ MEMUR MAAŞI Temmuz zammı için kritik süreç! Maaşı 2500, 3293, 6429 TL SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaşlara uygulanacak olan Temmuz zammına çevrildi. Şimdilik gelen ilk üç aylık veriler ışığında maaşlara 22.81 zam yapılması neredeyse netleşti. Hal böyleyken ise "2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları ise bu noktada yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Temmuz ayında uygulanan bu zam yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları göz önüne alınarak gerçekleştiriliyor. İşte maaşı 2500, 3293, 6429 TL olan memur ve emekli maaş zammına dair tüm gelişmeler ve detaylar...