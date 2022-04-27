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Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:58

SGK, Bağkur Emekli maaşları yattı mı,bayramdan önce yatacak mı? 2022 Emekli memur maaşları ne zaman ayın kaçında yatacak?

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlarken binlerce emekli ve memur maaşların da bayramdan önce yatıp yatmayacağı konusunu araştırmaya başladı. Normal süreçte bilindiği üzere Bağ-Kur ve SGK emeklileri, maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde çekebiliyor. İkramiye ödemeleriyle beraber "Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Peki, Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...

SGK, Bağkur Emekli maaşları yattı mı,bayramdan önce yatacak mı? 2022 Emekli memur maaşları ne zaman ayın kaçında yatacak?

Emekli memur maaşlarının bayram nedeniyle erken yatıp yatmayacağı konusu gündemdeki yerini aldı. 1100 TL'lik bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla vatandaşların hesabına geçmeye başlarken öte yandan "Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt arayan konular arasında bulunuyor. Bilindiği gibi maaşlar vatandaşların tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor. Peki, Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...

SGK, Bağkur Emekli maaşları yattı mı,bayramdan önce yatacak mı? 2022 Emekli memur maaşları ne zaman ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, yarından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

4/A'lı işçi emeklileri için maaş ödeme günleri 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında olanların ikramiyeleri yarın, maaş ödemesi 22 ve 26 Nisan olanların ikramiye ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.

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SGK, Bağkur Emekli maaşları yattı mı,bayramdan önce yatacak mı? 2022 Emekli memur maaşları ne zaman ayın kaçında yatacak?

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ödemeler cuma yapılacak.

4/C'li memur emeklileri için de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları haftanın son iş günü ödenecek.

Ödemeler 1100 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

SGK, Bağkur Emekli maaşları yattı mı,bayramdan önce yatacak mı? 2022 Emekli memur maaşları ne zaman ayın kaçında yatacak?

MAAŞLARIN ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur ve SGK emeklileri, emekli maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde çekebiliyor. SGK emeklilerine, aylıklarının ödemeleri her ayın belli günlerinde yapılıyor. SGK emeklileri,

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

SGK, Bağkur Emekli maaşları yattı mı,bayramdan önce yatacak mı? 2022 Emekli memur maaşları ne zaman ayın kaçında yatacak?

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında

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