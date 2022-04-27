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Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:58

SGK, Bağkur Emekli maaşları yattı mı,bayramdan önce yatacak mı? 2022 Emekli memur maaşları ne zaman ayın kaçında yatacak?

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlarken binlerce emekli ve memur maaşların da bayramdan önce yatıp yatmayacağı konusunu araştırmaya başladı. Normal süreçte bilindiği üzere Bağ-Kur ve SGK emeklileri, maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde çekebiliyor. İkramiye ödemeleriyle beraber "Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Peki, Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...