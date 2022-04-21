Haberler Yaşam Emekli memur Temmuz 2022 zammı netleşiyor! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:44

Emekli memur Temmuz 2022 zammı netleşiyor! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam oranında ise en büyük etken yılın ilk yarısına ait enflasyon verisi oluyor. Bu kapsamda ise "2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları milyonların yanıt aradığı konular arasında bulunuyor. İlk 3 aylık enflasyon oranlarının netleşmesiyle emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşmişti. Peki, 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...