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Haberler Yaşam Emekli memur Temmuz 2022 zammı netleşiyor! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:44

Emekli memur Temmuz 2022 zammı netleşiyor! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam oranında ise en büyük etken yılın ilk yarısına ait enflasyon verisi oluyor. Bu kapsamda ise "2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları milyonların yanıt aradığı konular arasında bulunuyor. İlk 3 aylık enflasyon oranlarının netleşmesiyle emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşmişti. Peki, 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Emekli memur Temmuz 2022 zammı netleşiyor! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam miktarına kilitlendi. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre Temmuz memur ve emekli maaş zammı belli olacak. Her sene Ocak ve Temmuz ayında emeklilere enflasyon doğrultusunda zam yapılıyor. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları araştırılıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Peki, 2500, 3293, 6429 TL maaş alan memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Emekli memur Temmuz 2022 zammı netleşiyor! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

6 AYLIK ENFLASYONA BAKILIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

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Emekli memur Temmuz 2022 zammı netleşiyor! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.

Emekli memur Temmuz 2022 zammı netleşiyor! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

Emekli memur Temmuz 2022 zammı netleşiyor! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

15 TEMMUZ'DA ALINACAK

Memur ve memur emeklileri de ocak ayında 2.5 puanlık ek zamla beraber yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Memurlar, temmuzda yine yüzde 7 oranında sözleşme zammı alacak. Temmuzda yüzde 7.5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon tutarında fark ödenecek.

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