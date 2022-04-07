Emekli memur Temmuz zammı için ilk veriler geldi! 2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da maaşlara zam var mı?

Emekli memur zammı son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yılın ilk üç aylık enflasyon verileri belli olurken bu gelişmeyle beraber emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici etmen olarak ilk 6 aylık enflasyon netleşmeye başladı. Bu kapsamda ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları milyonların yanıt aradığı konular arasında bulunuyor. İşte 2022 Temmuz ayı emekli memur zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar...

SON DAKİKA | EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2022 NETLEŞİYOR!

Geçtiğimiz günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon netleşmiş oldu ve böylece emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşmişti. Öte yandan enflasyonun Nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor...