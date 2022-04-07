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Haberler Yaşam Emekli memur Temmuz zammı için ilk veriler geldi! 2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da maaşlara zam var mı?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:33

Emekli memur Temmuz zammı için ilk veriler geldi! 2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da maaşlara zam var mı?

Her sene Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılan memur emekli zammı için geri sayım başladı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı için nefesler tutulurken hafta başında bilindiği gibi yılın üçüncü enflasyonu da belli olmuş veriler netleşmeye başlamıştı. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen ilk üç aylık verilerle beraber Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Peki, Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı? İşte konuya dair tüm son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Emekli memur Temmuz zammı için ilk veriler geldi! 2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da maaşlara zam var mı?

Emekli memur zammı son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yılın ilk üç aylık enflasyon verileri belli olurken bu gelişmeyle beraber emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici etmen olarak ilk 6 aylık enflasyon netleşmeye başladı. Bu kapsamda ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları milyonların yanıt aradığı konular arasında bulunuyor. İşte 2022 Temmuz ayı emekli memur zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar...

SON DAKİKA | EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2022 NETLEŞİYOR!

Geçtiğimiz günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon netleşmiş oldu ve böylece emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşmişti. Öte yandan enflasyonun Nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor...

Emekli memur Temmuz zammı için ilk veriler geldi! 2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da maaşlara zam var mı?

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak

Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.

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Emekli memur Temmuz zammı için ilk veriler geldi! 2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da maaşlara zam var mı?

Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

Emekli memur Temmuz zammı için ilk veriler geldi! 2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da maaşlara zam var mı?

6 AYLIK ENFLASYONA BAKILIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

Emekli memur Temmuz zammı için ilk veriler geldi! 2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da maaşlara zam var mı?

Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.

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