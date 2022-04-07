Emekli memur Temmuz zammı için ilk veriler geldi! 2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz’da maaşlara zam var mı?

Her sene Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılan memur emekli zammı için geri sayım başladı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı için nefesler tutulurken hafta başında bilindiği gibi yılın üçüncü enflasyonu da belli olmuş veriler netleşmeye başlamıştı. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen ilk üç aylık verilerle beraber Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Peki, Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı? İşte konuya dair tüm son dakika gelişmeleri ve detaylar...