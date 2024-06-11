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Haberler Yaşam EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2024 TEMMUZ: SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 21:54

EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2024 TEMMUZ: SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

Emekli zammı ve memur zammı son dakika haberleriyle araştırılıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala 5 aylık enflasyon verileri belli oldu. 6 aylık enflasyona göre belirlenen maaşlar için gözler hesaplama tablosuna çevrildi. 6. ayın verisiyle yapılacak zam oranı netleşecek.Temmuz ayıyla birlikte emekli kök maaş zammı, memur zammı ve emekli maaşında düzenlemeye gidilecek. Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı uygulanacak mı? İşte 5 aylık verilerle emekli memur zammı hesaplama tablosu

EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2024 TEMMUZ: SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

Son beş ayın enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli zammı ve memur zammı hesaplama tablosu araştırılmaya başladı. Zamların netleşmesi için son 1 veri kaldı. Vatandaşlar memur maaş zammı ne kadar olacak, emekli maaş zammı ne kadar olacak sorguluyor. İşte emekli zammı hesaplama

EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2024 TEMMUZ: SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2024 İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Memur 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisinin ardından netleşti.
5 aylık enflasyon verisi 6,72 olarak hesaplandı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte 5 aylık verilere göre % 17,04 oranında zam alacak. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte nihai zam oranı netlik kazanacak

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EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2024 TEMMUZ: SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2024 TEMMUZ: SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu

EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2024 TEMMUZ: SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor

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