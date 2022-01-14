Emekli memur zammı hesaplama rehberi || 2022 Kim ne kadar maaş zammı alacak? 1999 öncesi ve 2000 sonrası 4A, 4B, 4C emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli memur maaş zammı geçtiğimiz hafta başında belli olmuş ve milyonlar yeni yılda alacakları maaşların detaylarını öğrenmişti. Şimdilerde ise maaşların ödeneceği o tarihe kısa süre kala 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emeklilerle beraber memurların alacakları maaşlar ilave artışlarla beraber hesaplanmaya başladı. Peki, 2022'de kim ne kadar maaş alacak? İşte emekli memur maaş zammı hesaplama ekranı ve uygulanacak zam oranının ayrıntıları....

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı ise yüzde 28'den yüzde 30,5'e çıkarıldı. Erdoğan emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili olarak "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.' ifadelerini kullandı.