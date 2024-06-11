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EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: 5 aylık verilerle açıklanıyor! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
11:57
EMEKLİ MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: 5 aylık verilerle açıklanıyor! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli zammı ve memur zammı son dakika haberleriyle araştırılıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala 5 aylık enflasyon verileri belli oldu. 6 aylık enflasyona göre belirlenen maaşlar için gözler hesaplama tablosuna çevrildi. 6. ayın verisiyle yapılacak zam oranı netleşecek.Temmuz ayıyla birlikte emekli kök maaş zammı, memur zammı ve emekli maaşında düzenlemeye gidilecek. Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı uygulanacak mı? İşte 5 aylık verilerle emekli memur zammı hesaplama tablosu