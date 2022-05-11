Emekli memur maaşlarına uygulanacak olan Temmuz zammı için geri sayım adeta başladı. Geriye yalnızca iki aylık enflasyon verisi kalırken öte yandan "2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Bakan Bilgin, çalışanlar ve emekliler için enflasyon farkı ödeneceğini kaydederken aynı zamanda zam için de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Peki, Temmuz ayı 2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar...