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Haberler Yaşam Emekli memur zammı için gözler 3 aylık enflasyonda! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:41

Emekli memur zammı için gözler 3 aylık enflasyonda! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?

Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaş zammı için gözler kalan 3 aylık enflasyon verisine çevrildi. Bilindiği üzere uygulanacak zam oranında en önemli etmen senenin ilk yarısına ait enflasyon oranı oluyor. 2022 Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklileri 25.46 oranında zam almıştı. Şimdilerde ise "2022 Memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk veriler ışığında emeklilerin maaşlarına yüzde 22.81 zam birnevi netleşmiş oldu. Peki, 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...

Emekli memur zammı için gözler 3 aylık enflasyonda! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli memur maaş zammı için geri sayıma geçildi. Temmuz ayında enflasyon verileri göz önüne alınarak uygulanacak olan zam oranı şimdiden milyonların gündeminde yer alıyor. SSK, Bağkur ve memur emeklileri şimdi yeni maaşlarına odaklandı. Bu noktada ise "2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündeme taşındı. İşte 2022 Temmuz ayı emekli memur maaş zammı son dakika gelişmeleri...

Emekli memur zammı için gözler 3 aylık enflasyonda! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?

Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

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Emekli memur zammı için gözler 3 aylık enflasyonda! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?

6 AYLIK ENFLASYONA BAKILIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

Emekli memur zammı için gözler 3 aylık enflasyonda! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?

Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.

Emekli memur zammı için gözler 3 aylık enflasyonda! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?

Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

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