Haberler Yaşam Emekli memur zammı için gözler 3 aylık enflasyonda! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:41

Emekli memur zammı için gözler 3 aylık enflasyonda! 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak?

Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaş zammı için gözler kalan 3 aylık enflasyon verisine çevrildi. Bilindiği üzere uygulanacak zam oranında en önemli etmen senenin ilk yarısına ait enflasyon oranı oluyor. 2022 Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklileri 25.46 oranında zam almıştı. Şimdilerde ise "2022 Memur ve emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk veriler ışığında emeklilerin maaşlarına yüzde 22.81 zam birnevi netleşmiş oldu. Peki, 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...