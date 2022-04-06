Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaşları için kritik sürece girildi. Vakit daraldıkça vatandaşlar aldıkları maaşlara uygulanacak Temmuz zammı için adeta geri sayıma geçti. Bilindiği üzere uygulanacak artış yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre netleşiyor. Öte yandan "Temmuz ayında emekli ve memurlara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da tarih yaklaştıkça yanıt aramaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. İşte 2022 Temmuz ayı emekli memur zammı son dakika gelişmeleri...