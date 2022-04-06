Milyonlarca emekli ve memur 6 aylık enflasyona göre temmuz zammı için bekleyişe geçti. Geçtiğimiz günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon netleşmiş oldu ve böylece emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Hal böykeyken "Temmuz ayında emekli ve memurlara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Peki, Temmuz ayı emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak? İşte detaylar...