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Haberler Yaşam FLAŞ! Emekli memur zammı için gözler Temmuz ayında! Milyonların beklediği Emekli ve memur zammı yüzde 30’u aşacak...
Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:27

FLAŞ! Emekli memur zammı için gözler Temmuz ayında! Milyonların beklediği Emekli ve memur zammı yüzde 30’u aşacak...

Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaşları için kritik sürece girildi. Vakit daraldıkça vatandaşlar aldıkları maaşlara uygulanacak Temmuz zammı için adeta geri sayıma geçti. Bilindiği üzere uygulanacak artış yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre netleşiyor. Öte yandan "Temmuz ayında emekli ve memurlara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da tarih yaklaştıkça yanıt aramaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. İşte 2022 Temmuz ayı emekli memur zammı son dakika gelişmeleri...

FLAŞ! Emekli memur zammı için gözler Temmuz ayında! Milyonların beklediği Emekli ve memur zammı yüzde 30’u aşacak...

Milyonlarca emekli ve memur 6 aylık enflasyona göre temmuz zammı için bekleyişe geçti. Geçtiğimiz günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon netleşmiş oldu ve böylece emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Hal böykeyken "Temmuz ayında emekli ve memurlara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Peki, Temmuz ayı emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

FLAŞ! Emekli memur zammı için gözler Temmuz ayında! Milyonların beklediği Emekli ve memur zammı yüzde 30’u aşacak...

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak

Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.

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FLAŞ! Emekli memur zammı için gözler Temmuz ayında! Milyonların beklediği Emekli ve memur zammı yüzde 30’u aşacak...

Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

FLAŞ! Emekli memur zammı için gözler Temmuz ayında! Milyonların beklediği Emekli ve memur zammı yüzde 30’u aşacak...

6 AYLIK ENFLASYONA BAKILIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

FLAŞ! Emekli memur zammı için gözler Temmuz ayında! Milyonların beklediği Emekli ve memur zammı yüzde 30’u aşacak...

Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.

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