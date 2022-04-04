Emekli ve memur maaşlarına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için kritik veri bugün belli oldu!

Emekli ve memur zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Bilindiği gibi her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez memurların ve emeklilerin maaşlarında belirli oranda artış sağlanmış oluyor. Bu yıl Ocak ayında alınan kararda SSK Bağkur emeklilerine yüzde 25.5 oranında yapılırken memurlarda bu oran yüzde 30,5 olmuştu. Emeklilerin alacağı zam tutarında ise belirleyici etken her dönem olduğu gibi bu dönemde de enflasyon rakamları yer alıyor. Peki, Temmuz ayında emekli ve memurlara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...