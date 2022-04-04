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Haberler Yaşam Emekli ve memur maaşlarına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için kritik veri bugün belli oldu!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:03

Emekli ve memur maaşlarına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için kritik veri bugün belli oldu!

Emekli ve memur zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Bilindiği gibi her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez memurların ve emeklilerin maaşlarında belirli oranda artış sağlanmış oluyor. Bu yıl Ocak ayında alınan kararda SSK Bağkur emeklilerine yüzde 25.5 oranında yapılırken memurlarda bu oran yüzde 30,5 olmuştu. Emeklilerin alacağı zam tutarında ise belirleyici etken her dönem olduğu gibi bu dönemde de enflasyon rakamları yer alıyor. Peki, Temmuz ayında emekli ve memurlara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Emekli ve memur maaşlarına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için kritik veri bugün belli oldu!

Temmuz öncesi açıklanan enflasyon oranları, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili olarak bilindiği üzere kritik bir önem taşıyor. SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken ise 6 aylık enflasyon verileri oluyor. Yılın üçüncü enflasyonuyla beraber yeni zammın belirlenmesinde geriye 3 aylık veri kalacak. Peki, Temmuz ayında emekli ve memur zammı var mı, yapılacak mı? 2022 Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam ne kadar, kaç TL zam yapılacak? İşte detaylar...

Emekli ve memur maaşlarına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için kritik veri bugün belli oldu!

GÖZLER 6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNDE!

Geçtiğimiz ay ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. 022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Şubat Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı buna göre; Enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu

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Emekli ve memur maaşlarına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için kritik veri bugün belli oldu!

Geçtiğimiz ağustos ayında toplu sözleşme zamları belli olmuştu. 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere belirlendi.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memurlara ilk 6 ay için yüzde 3,6 enflasyon farkı oldu.

Emekli ve memur maaşlarına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için kritik veri bugün belli oldu!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirken, memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı ortaya çıktı. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek.

Emekli ve memur maaşlarına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için kritik veri bugün belli oldu!

Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5'i ilk aydan aştı. Böylece memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu.

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