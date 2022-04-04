Emekli ve memur maaşlarına 2022 Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için kritik veri bugün belli oldu!

GÖZLER 6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNDE!

Geçtiğimiz ay ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. 022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Şubat Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı buna göre; Enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu