EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım enflasyon oranı açıklanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı son dakika haberi ile gündemde. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak kasım enflasyon oranı 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanacak ocak zammı üzerinde 5. Veriyi belirleyecek. Başkan Erdoğan'ın farklı bir hazırlık içinde olduklarını aktardığı emekli ve memur zammı hesapları son enflasyona göre başlayacak. Emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı yanı sıra Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen sosyal refah düzenlemesi de ek zammın habercisi. Peki, 2023 emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…