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Haberler Yaşam EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım enflasyon oranı açıklanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 08:57

EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım enflasyon oranı açıklanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı son dakika haberi ile gündemde. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak kasım enflasyon oranı 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanacak ocak zammı üzerinde 5. Veriyi belirleyecek. Başkan Erdoğan'ın farklı bir hazırlık içinde olduklarını aktardığı emekli ve memur zammı hesapları son enflasyona göre başlayacak. Emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı yanı sıra Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen sosyal refah düzenlemesi de ek zammın habercisi. Peki, 2023 emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım enflasyon oranı açıklanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı hesaplama işlemleri başladı. 6 aylık enflasyon farklı ile belirlenecek ocak zammı netleşmeye başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında gelirlerin ciddi şekilde artacağı söylenirken Bakan Bilgin'in açıklamaları konuyla ilgili belirleyici oluyor. Memur maaşı ve emekli maaşı hesaplama işlemleri ortaya çıkmaya başladı. Kasım enflasyonu toplam veride 5. Oranı ortaya koyacak. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım enflasyon oranı açıklanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım enflasyon oranı açıklanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım enflasyon oranı açıklanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli ve memur zam hesaplaması ve son açıklamalar…

EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kasım enflasyon oranı açıklanıyor! 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak kasım ayı enflasyon rakamları henüz belli olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.

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