Emekli maaş zammında milyonlar o veriye kilitlendi! Ocak 2022 Yeni yılda SSK Bağkur en yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Aralık ayının son haftasına girerken milyonların gözü kulağı emekli zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. 3 Ocak tarihinde belli olacak enflasyon oranı ile netleşecek olan bu rakama ilişkin bakanlıklar düğmeye basmıştı. Çeşitli formüllerin masada olduğu bilinirken "2022 Ocak ayı SSK Bağkur en yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Şu ana kadar TÜİK tarafından açıklanan veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış bekleniyor. Peki, Ocak ayı SSK Bağkur en yüksek ve en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...