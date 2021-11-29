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Haberler Yaşam Emekli Ocak zammı için veriler gelmeye başladı! SSK BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 07:04

Emekli Ocak zammı için veriler gelmeye başladı! SSK BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Milyonlar Kasım ayıyla da beraber gözünü 2022 emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmelerine çevirdi. Şimdiye dek açıklanan 4 aylık enflasyon sonuçlarıyla beraber gelecek sene için uygulanacak zam oranı 6.72 olarak hesaplanırken öte yandan kalan iki aylık enflasyon oranları için bekleyiş sürüyor. Hal böyleyken ay sonuyla beraber netleşmeye başlayan oranlarla ilgili olarak "SSK, BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte SSK, BAĞKUR emekli maaşı Ocak zammı son dakika haberleri ve detaylar...

Emekli Ocak zammı için veriler gelmeye başladı! SSK BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Emekli Ocak zammı için geri sayım başladı. 2021 yılının son günlerinde milyonlar gerek asgari ücret gerekse emeklilerin maaşlarına uygulanacak zam oranlarını bekleyişe geçti. Bu zammın yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına göre uygulanacağı biliniyor. Bu kapsamda "SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Emekli Ocak zammında belirleyici etken olan enflasyon oranları şu ana kadar 4 aylık verilerle hesaplandığında zam oranı yüzde 6.72 olarak kaydedildi.

Emekli Ocak zammı için veriler gelmeye başladı! SSK BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

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Emekli Ocak zammı için veriler gelmeye başladı! SSK BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

Emekli Ocak zammı için veriler gelmeye başladı! SSK BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Emekli Ocak zammı için veriler gelmeye başladı! SSK BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

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