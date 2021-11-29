Milyonlar Kasım ayıyla da beraber gözünü 2022 emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmelerine çevirdi. Şimdiye dek açıklanan 4 aylık enflasyon sonuçlarıyla beraber gelecek sene için uygulanacak zam oranı 6.72 olarak hesaplanırken öte yandan kalan iki aylık enflasyon oranları için bekleyiş sürüyor. Hal böyleyken ay sonuyla beraber netleşmeye başlayan oranlarla ilgili olarak "SSK, BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte SSK, BAĞKUR emekli maaşı Ocak zammı son dakika haberleri ve detaylar...