Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleri... 2022 Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın bekleyişi sürerken dört aylık enflasyon sonucunda en az 6.72 yüzdeliğinde zammın geleceği kesinleşti. Öte yandan "Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kasım ve Aralık enflasyon oranları ise bu noktada merakla bekleniyor. Bu verilerin de gelmesiyle beraber 2022 zam oranı netleşmiş olacak. Peki, Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...