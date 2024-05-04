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Emekli öğretim üyesinin sır kaybı! Yıldız Dağı'nda kaybolduğu ortaya çıkmıştı: Defalarca 'süpürme' yöntemi uygulandı
Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
15:28
Emekli öğretim üyesinin sır kaybı! Yıldız Dağı'nda kaybolduğu ortaya çıkmıştı: Defalarca 'süpürme' yöntemi uygulandı
79 yaşındaki Emekli Öğretim Üyesi Mustafa Taşpınar 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmandı. Dönüş yolunda kaybolduğu belirlenen Taşpınar için ekipler seferber oldu. Dron, iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı, defalarca 'süpürme' yönteminin uygulandığı çalışmalarda sonuç alınamadı.