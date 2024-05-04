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Haberler Yaşam Emekli öğretim üyesinin sır kaybı! Yıldız Dağı'nda kaybolduğu ortaya çıkmıştı: Defalarca 'süpürme' yöntemi uygulandı
Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 15:28

Emekli öğretim üyesinin sır kaybı! Yıldız Dağı'nda kaybolduğu ortaya çıkmıştı: Defalarca 'süpürme' yöntemi uygulandı

79 yaşındaki Emekli Öğretim Üyesi Mustafa Taşpınar 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmandı. Dönüş yolunda kaybolduğu belirlenen Taşpınar için ekipler seferber oldu. Dron, iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı, defalarca 'süpürme' yönteminin uygulandığı çalışmalarda sonuç alınamadı.

DHA
Emekli öğretim üyesinin sır kaybı! Yıldız Dağı’nda kaybolduğu ortaya çıkmıştı: Defalarca ’süpürme’ yöntemi uygulandı

Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı.

Emekli öğretim üyesinin sır kaybı! Yıldız Dağı’nda kaybolduğu ortaya çıkmıştı: Defalarca ’süpürme’ yöntemi uygulandı

2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yola devam etti. Taşpınar'ın arkadaşları, 2 bin 700 metrede yorulunca tırmanışı bıraktı.

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Emekli öğretim üyesinin sır kaybı! Yıldız Dağı’nda kaybolduğu ortaya çıkmıştı: Defalarca ’süpürme’ yöntemi uygulandı

Taşpınar da zirveye doğru tırmanış yapan Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri ile yola devam etti.

Emekli öğretim üyesinin sır kaybı! Yıldız Dağı’nda kaybolduğu ortaya çıkmıştı: Defalarca ’süpürme’ yöntemi uygulandı

Taşpınar ile üyeler Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Emekli öğretim üyesinin sır kaybı! Yıldız Dağı’nda kaybolduğu ortaya çıkmıştı: Defalarca ’süpürme’ yöntemi uygulandı

Daha sonra kulüp üyeleri inişe geçti. İniş sırasında dağcılık kulübünün üyeleri, Taşpınar'ın arkadaşları ile karşılaştı. Bu sırada Mustafa Taşpınar'ın grupla olmadığı ortaya çıktı.

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