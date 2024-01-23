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Haberler Yaşam Emekli öğretmenin cansız bedeni bulunmuştu! Dehşete düşüren detay: Tam 10 kamyon…
Giriş Tarihi: 23.01.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 17:23

Emekli öğretmenin cansız bedeni bulunmuştu! Dehşete düşüren detay: Tam 10 kamyon…

İstanbul Avcılarda emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde gördükleri manzara karşısında şoka girdi. Atık kıyafetlerle dolu olan evde Hasan Ergin'in cansız bedeni güçlükle bulunabildi. Bugün evde yapılan çalışmalarda o detay dikkat çekti: 10 kamyon…

DHA
Emekli öğretmenin cansız bedeni bulunmuştu! Dehşete düşüren detay: Tam 10 kamyon…

Şaşkına çeviren olayın adresi İstanbul'un Avcılar İlçesi'ydi. 82 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine savcılık kararıyla evin kapısı kırılarak içeri girildi.

Emekli öğretmenin cansız bedeni bulunmuştu! Dehşete düşüren detay: Tam 10 kamyon…

Evin içinin atık kıyafetlerle dolu olmasından dolayı odalara bakamayan ekipler itfaiyenin merdiven aracıyla diğer odalara baktı. Ancak Ergin'e ulaşılamadı.

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Emekli öğretmenin cansız bedeni bulunmuştu! Dehşete düşüren detay: Tam 10 kamyon…

CANSIZ BEDENİ ORADA BULUNDU!

Güvenlik kameralarına binaya girişi görülen Ergin'in bulunması için ekipler defalarca eve baktı. Ancak Ergin bulunamadı. İhbarın üzerinden 2 gün geçtikten sonra Ergin'in evin cansız bedeni, evin girişinde bulunan kıyafetlerin altında bulundu. Ergin'in 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli öğretmenin cansız bedeni bulunmuştu! Dehşete düşüren detay: Tam 10 kamyon…

10 KAMYONET ÇÖP ÇIKTI
Ergin'ni cenazesinin bulunmasının ardından Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde bulunan çöplerin çıkarılması için çalışma başlattı.

Emekli öğretmenin cansız bedeni bulunmuştu! Dehşete düşüren detay: Tam 10 kamyon…

Özel kıyafetli ekiplerin yaptığı çalışmada, evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Evde yapılan çalışmanın yarın tamamlanacağı öğrenildi.

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