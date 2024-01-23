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Emekli öğretmenin cansız bedeni bulunmuştu! Dehşete düşüren detay: Tam 10 kamyon…
Giriş Tarihi: 23.01.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
17:23
Emekli öğretmenin cansız bedeni bulunmuştu! Dehşete düşüren detay: Tam 10 kamyon…
İstanbul Avcılarda emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde gördükleri manzara karşısında şoka girdi. Atık kıyafetlerle dolu olan evde Hasan Ergin'in cansız bedeni güçlükle bulunabildi. Bugün evde yapılan çalışmalarda o detay dikkat çekti: 10 kamyon…