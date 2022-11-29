Emekli olursam ne kadar maaş alırım SGK ekranı ile 2022 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından başlatılan emekli olursam ne kadar maaş alırım uygulaması ile emekli olacak ya da olma ihtimali bulunan vatandaşlar gelecek dönemdeki emekli maaşlarını hesaplayabiliyor. Bir çeşit emekli maaşı hesaplama robotu görevi gören uygulama kullanıma açıldı. Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır sorusuna cevap olarak başlatılan uygulama kimlik bilgileri ardından prim ve yaş gibi hesaplamalar yaparak 4A ve 4B için ayrı hesaplar çıkarıyor. İşte, 2022 emekli maaşı hesaplama SGK uygulaması ile emekli olursam ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtı!