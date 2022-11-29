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Haberler Yaşam Emekli olursam ne kadar maaş alırım SGK ekranı ile 2022 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:32

Emekli olursam ne kadar maaş alırım SGK ekranı ile 2022 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından başlatılan emekli olursam ne kadar maaş alırım uygulaması ile emekli olacak ya da olma ihtimali bulunan vatandaşlar gelecek dönemdeki emekli maaşlarını hesaplayabiliyor. Bir çeşit emekli maaşı hesaplama robotu görevi gören uygulama kullanıma açıldı. Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır sorusuna cevap olarak başlatılan uygulama kimlik bilgileri ardından prim ve yaş gibi hesaplamalar yaparak 4A ve 4B için ayrı hesaplar çıkarıyor. İşte, 2022 emekli maaşı hesaplama SGK uygulaması ile emekli olursam ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtı!

Emekli olursam ne kadar maaş alırım SGK ekranı ile 2022 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli olursam ne kadar maaş alırım SGK uygulaması erişime açıldı. 4B ve 4A emekli maaşı hesaplama işlemleri kimlik bilgilerinin girilmesi ardından uygulama tarafından otomatik olarak gerçekleşiyor. 2022 emekli maaşı hesaplama robotu ile güncel maaş bilgisine ulaşabilmek mümkün. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte, emekli olursam ne kadar maaş alırım ekranı SSK ve Bağkur ekranı…

Emekli olursam ne kadar maaş alırım SGK ekranı ile 2022 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Yeni SGK uygulaması üzerinden aşağıdaki bilgileri girerek emekli maaş bilgisine ulaşmak mümkün:

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

Emekli olursam ne kadar maaş alırım sorusu verilen bilgilerin girilmesi ardından yanıt buluyor.

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Emekli olursam ne kadar maaş alırım SGK ekranı ile 2022 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

Aşağıdaki adresten maaş hesaplama yapabilmek mümkün:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

Emekli olursam ne kadar maaş alırım SGK ekranı ile 2022 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SİCİL NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

E devlet'e girdikten sonra "4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti" üzerinden sicil no öğrenilebilir.

Emekli olursam ne kadar maaş alırım SGK ekranı ile 2022 emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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