EMEKLİ PROMOSYON 2024 ARALIK: Bankaların ödeme yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.