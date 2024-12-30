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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda yeni yıl ödemesi! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:01

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda yeni yıl ödemesi! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

Yeni yıla kısa bir kala emekli banka promosyonları yeniden belirleniyor. Yeni yılla birlikte bankalar müşterilerine özel en uygun teklifleri hazırlamak adına fırsatlarını sunmaya hazırlanıyor. Kamu ve özel bankalar önümüzdeki sene için müşterine özel teklifler sunmaya hazırlanıyor. Bankaların ödeme yarışında ücretler 24 bin TL'ye dayandı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda yeni yıl ödemesi! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

2025 güncel emekli, promosyon ödemeleri güncellendi. Binlerce emekli vatandaşı özel yeni yılda bankalar özel fırsatlarını maaşlarını başka bankaya taşımak isteyenlere sunuyor. Teklifler emeklilerin gündeminde. İşte güncel 2025 banka promosyonları

EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda yeni yıl ödemesi! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

2025 YILINA ÖZEL BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!
Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda yeni yıl ödemesi! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda yeni yıl ödemesi! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda yeni yıl ödemesi! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

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