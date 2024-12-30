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EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda yeni yıl ödemesi! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
11:01
EMEKLİ PROMOSYON 2025: Bankalarda yeni yıl ödemesi! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi bankadan alınır?
Yeni yıla kısa bir kala emekli banka promosyonları yeniden belirleniyor. Yeni yılla birlikte bankalar müşterilerine özel en uygun teklifleri hazırlamak adına fırsatlarını sunmaya hazırlanıyor. Kamu ve özel bankalar önümüzdeki sene için müşterine özel teklifler sunmaya hazırlanıyor. Bankaların ödeme yarışında ücretler 24 bin TL'ye dayandı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?