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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 08:15

EMEKLİ PROMOSYON 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları!

Emekliler için banka promosyon kampanyaları 2025 yılında da büyük ilgi görüyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara çeşitli tutarlarda nakit ödeme sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? Emekliler için en avantajlı kampanyalar hangileri? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları ve detayları…

EMEKLİ PROMOSYON 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları!

2025 yılı itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Emekli maaşını taşıyanlara sunulan ek ödemeler, bankadan bankaya değişirken, bazı ek avantajlar da dikkat çekiyor. En yüksek promosyonu veren bankalar hangileri? Güncel tutarları ne kadar? İşte, emeklilere özel banka promosyon kampanyaları…

EMEKLİ PROMOSYON 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları!

EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI MAAŞA GÖRE BELİRLENİYOR

Emekli promosyonları ödeme yapılacak kişinin maaşına göre belirleniyor. Maaş dilimleri 10 bin liranın altı, 10 bin lira-14 bin 999, 15 bin-19 bin 999 ve 20 bin TL şeklinde belirlendi. Ödenen promosyon tutarları ise 5 bin liradan başlıyor, 27 bin liraya kadar çıkıyor.

İşte bankaların emekli promosyon tutarları;

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EMEKLİ PROMOSYON 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları!

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden SGK emeklileri maaş tutarlarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Brüt maaş tutarı 10 bin lira ile 14.999 lira arasında olanlara 8.000 lira, 15 bin lira ile 19.999 lira arasında olanlara ise 10.000 lira promosyon ödenecek. 20.000 lira ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 lira promosyon yatırılır.

EMEKLİ PROMOSYON 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları!

VAKIFBANK

Emekli aylıklarını VakıfBank'a taşıyan emeklilere 12 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli promosyon ödemeleri nakit olarak yatırılmaktadır. Vakıfbank emekli promosyon tutarları şu şekilde;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

EMEKLİ PROMOSYON 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları!

İŞ BANKASI

Bankadan yapılan açıklamada " Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır." ifadeleri kullanıldı. Promosyon ödemeleri ise şu şekilde,

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

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