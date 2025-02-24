EMEKLİ PROMOSYON 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları!

EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI MAAŞA GÖRE BELİRLENİYOR

Emekli promosyonları ödeme yapılacak kişinin maaşına göre belirleniyor. Maaş dilimleri 10 bin liranın altı, 10 bin lira-14 bin 999, 15 bin-19 bin 999 ve 20 bin TL şeklinde belirlendi. Ödenen promosyon tutarları ise 5 bin liradan başlıyor, 27 bin liraya kadar çıkıyor.

İşte bankaların emekli promosyon tutarları;