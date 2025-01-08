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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 23:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:30

EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?

Yeni yılın ilk ayında emekli banka promosyonları güncellendi. Yeni yılda bankalar müşterilerine özel en uygun teklifleri hazırlıyor ve yeni fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Maaşını yeni yılda başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar kamu ve özel bankalarda müşterine özel teklifler belirliyor. Bankaların ödeme yarışında ücretler 24 bin TL'ye ulaşıyor. Yeni yıla özel teklifler için bankalar araştırılıyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?

2025 güncel emekli, banka promosyon ödemeleri sorgulanıyor. Binlerce emekli yeni yılda bankalar ocak ayı özel fırsatlarını maaşlarını başka bankaya taşımak isteyenlere özel fiyat teklifi araştırdılar. Teklifler emekliler tarafından sorgulanıyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları

EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?

2025 YILINA ÖZEL BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!
Ocak ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

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