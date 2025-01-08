EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.