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EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
23:30
EMEKLİ PROMOSYON 2025 OCAK: Banklarda rekabet kızıştı! En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
Yeni yılın ilk ayında emekli banka promosyonları güncellendi. Yeni yılda bankalar müşterilerine özel en uygun teklifleri hazırlıyor ve yeni fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Maaşını yeni yılda başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar kamu ve özel bankalarda müşterine özel teklifler belirliyor. Bankaların ödeme yarışında ücretler 24 bin TL'ye ulaşıyor. Yeni yıla özel teklifler için bankalar araştırılıyor. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?