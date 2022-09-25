Emekli promosyon alacaklar dikkat! Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi

Emekli promosyon kampanyalarına halen başvurmamış olanlar bu habere dikkat! Eylül ayında müşterileri kendi bünyesine çekmeye çalışan bankalar bu ay içerisinde başvuran vatandaşlara yapacakları ödemeleri duyurdu. Bankalar bu süreçte kampanyalarını peş peşe açıklamaya devam ediyor. Bu nokta hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor, ödemeler ne zaman yatacak sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi ve detaylar.