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Haberler Yaşam Emekli promosyon alacaklar dikkat! Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi
Giriş Tarihi: 25.09.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 10:17

Emekli promosyon alacaklar dikkat! Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi

Emekli promosyon kampanyalarına halen başvurmamış olanlar bu habere dikkat! Eylül ayında müşterileri kendi bünyesine çekmeye çalışan bankalar bu ay içerisinde başvuran vatandaşlara yapacakları ödemeleri duyurdu. Bankalar bu süreçte kampanyalarını peş peşe açıklamaya devam ediyor. Bu nokta hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor, ödemeler ne zaman yatacak sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi ve detaylar.

Emekli promosyon alacaklar dikkat! Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi

Emekli promosyon başvuruları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar en yüksek ödemeyi yapan bankaları araştırıyor. Bu kapsamda bazı bankalar Eylül döneminde ücretlerde düşüşe giderken bazıları ise bu ödemeleri arttırarak müşterileri kendi bünyesine çekmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında büyük ilgi gören kampanya süreci bilindiği üzere Eylül ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Hangi banka ne kadar mekeli promosyon veriyor? İşte emekli promosyon 2022 ödemeleri ve detaylar...

Emekli promosyon alacaklar dikkat! Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 10 BİN TL'YE DAYANDI

Bankaların emekli maaş promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar, gündemde en çok araştırılan ve konuşulan konular arasında yer alıyor.

Bazı bankalar, emekli maaşı taşıma işlemi sonrası emeklilere 8 bin TL üzeri ödemeler içeren kampanyalara imza atarken, ek ödemelerle bu rakam 10 bin TL'ye ulaştı.

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Emekli promosyon alacaklar dikkat! Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi

EMEKLİ PROMOSYON EYLÜL KAMPANYALARI DUYURULDU!

Birçok banka, emekli promosyon kampanyalarının 31 Ağustos 2022 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu.

Bankalar, emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için güncelleyerek 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

Emekli promosyon alacaklar dikkat! Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

Emekli promosyon alacaklar dikkat! Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Halkbank ve banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, 30 Eylül'e kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşterilere 7.500 TL'ye varan tutarda promosyon veriyor.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL'ye kadar

1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar

2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2,500 TL'ye varan nakit ödül veriliyor.

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