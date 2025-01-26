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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI OCAK 2025 | 24 bin TL gündemde! En yüksek promosyon hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:20

EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI OCAK 2025 | 24 bin TL gündemde! En yüksek promosyon hangi bankadan alınır?

Emekli banka promosyonları güncellendi. 2025 Ocak ayı itibarıyla emekli olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyacak olan vatandaşlar için güncel promosyon tutarları mercek altına alındı. Emekliye 24 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatları için gözler bankaların yeni tutarlarına çevrildi. Peki, En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? Hangi banka, ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? İşte, güncel promosyon tutarları sorgulama!

EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI OCAK 2025 | 24 bin TL gündemde! En yüksek promosyon hangi bankadan alınır?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi 205 Ocak ayı itibarıyla yakından takip ediliyor. Milyonları aşkın emeklinin emekli maaşı aldığı bankalarda promosyon fırsatları yoğun olarak araştırılıyor. İş Bankası, TEB, BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank, DenizBank, VakıfBank, Garanti 2025 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak promosyon tutarlarını açıkladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? İşte, 2025 Emekli promosyon ödemesi sorgulama…

EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI OCAK 2025 | 24 bin TL gündemde! En yüksek promosyon hangi bankadan alınır?

2025 OCAK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi.

Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI OCAK 2025 | 24 bin TL gündemde! En yüksek promosyon hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI OCAK 2025 | 24 bin TL gündemde! En yüksek promosyon hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI OCAK 2025 | 24 bin TL gündemde! En yüksek promosyon hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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