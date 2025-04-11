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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI! 2025 Nisan ayında en yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
16:56
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI! 2025 Nisan ayında en yüksek emekli promosyon hangi bankadan alınır?
2025 Nisan ayı itibarıyla bankalar emekli promosyon kampanyaları araştırılıyor. Emekli maaşını taşıyanlara özel ödemeler dikkat çekerken, bankaların sunduğu ek fırsatlar da gündemde. Özellikle kamu ve özel bankaların promosyon tutarları merak edilirken, en yüksek ödemeyi yapan bankanın hangisi olduğu araştırılıyor. Peki, Nisan 2025 itibarıyla hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?