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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:22

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ödeme kampanyaları devam ediyor. Bankadan bankaya değişen kampanyalar emeklilerin gündeminde. Emekli maaşına göre değişiklik gösteren ödemelerde en yüksek 24 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapılıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, en yüksekten en düşüğe emekli promosyon kampanyaları...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli banka promosyon ödemeleri gündemde. 2025 yılında hız kesmeden devam eden ödemeler Nisan ayında da devam ediyor. Kamu ve özel bankalar olmak üzere güncel promosyon kampanyalarının yanı sıra ek ödeme ve puan fırsatları da dikkat çekiyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte, detaylar...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR!

Emekli olanların bankalardan promosyon alabilmeleri için maaşlarını çalışmak istedikleri bankaya taşımaları gerekiyor. Ayrıca belirlenen süre boyunca maaşlarını taşıdıkları banka ile çalışacaklarını taahhüt etmeleri önemli. Taahhüt süresi dolmadan yapılan banka değişiklilerinde bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2025 BANKA PROMOSYONLARI

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.