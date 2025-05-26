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Haberler Yaşam Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte Mayıs ayı rakamları
Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:34

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte Mayıs ayı rakamları

Emekli promosyonları Mayıs 2025 itibarıyla bankaların güncellediği kampanyalarla yeniden gündemde. Milyonlarca emekli, maaşını taşıdığı bankadan en yüksek promosyonu alabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar hem promosyon tutarlarında artışa giderken hem de ek avantajlarla dikkat çekiyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte Mayıs ayı rakamları

Mayıs ayıyla birlikte emekli promosyonlarına yönelik arayışlar yeniden hız kazandı. Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan alacakları promosyonlarla ek gelir elde etmeye devam ediyor. Özel bankalar ile kamu bankaları, sundukları farklı ödeme seçenekleri ve kampanyalarla dikkat çekiyor. Peki; en yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte detaylar.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte Mayıs ayı rakamları

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?

2025'te emekli promosyonları hız kesmeden devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve 12 banka daha rekabette öne çıkmak için kampanyalar düzenliyor. Emekliler, en yüksek promosyonu hangi bankadan alacaklarını merak ediyor.

İşte banka banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...

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Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte Mayıs ayı rakamları

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte Mayıs ayı rakamları

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte Mayıs ayı rakamları

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilir. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 16.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 20.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri ise 25.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.