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Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte Mayıs ayı rakamları
Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
14:34
Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır? İşte Mayıs ayı rakamları
Emekli promosyonları Mayıs 2025 itibarıyla bankaların güncellediği kampanyalarla yeniden gündemde. Milyonlarca emekli, maaşını taşıdığı bankadan en yüksek promosyonu alabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar hem promosyon tutarlarında artışa giderken hem de ek avantajlarla dikkat çekiyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte, banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…