Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:19

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları gündemde. 2025 yılında birçok banka promosyon fiyatlarda güncelleme yaptı. Yeni emekli olan ya da maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emeklililer için güncel promosyonlar en düşükten en yükseğe belli oldu. Peki, En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? İşte, banka banka güncel kampanyalar...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

Emekli promosyon kampanyaları gündemde. Bankadan bankaya değişen ödemelerde en yüksek promosyonu hangi banka veriyor araştırılıyor. Milyonları aşkın emekli vatandaş promosyon kampanyaları için bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki, emekli promosyon kampanyaları ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

2025 BANKA PROMOSYONLARI

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI MAYIS 2025 | En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

ING BANK

Emekli maaşınızı ING'den almaya başlayarak 15.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz! Kampanya 1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.