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Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:37

Emekli Promosyon Ağustos Ayı Kampanyaları belli oldu... İşte en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar

Emekli promosyon ödemeleri temmuz zammı ardından gündemdeki yerini aldı. Son zamla birlikte 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı ardından bankaların promosyon çalışmaları başladı. 2024 Ağustos ayı emekli promosyonu kampanyaları Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalarda araştırılıyor. Son açıklamalarla birlikte emekli promosyon miktarı 20 bin TL'ye varıyor. Peki; hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar listesi...

Emekli Promosyon Ağustos Ayı Kampanyaları belli oldu... İşte en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar

SSK ve BAĞKUR emeklisi Temmuz ayında zam oranlarını öğrendi 6 aylık enflasyona göre belirlenen zammın ardından en düşük maaş da değişti. İlk zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli gözlerini banka promosyonuna çevirdi. Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, hangi banka kç TL veriyor gibi sorular en çok araştırılanlar arasında. İşte, eniz Bank, TEB, İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, ING Bank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıf Bank emekli promosyon Ağustos kampanyaları...

Emekli Promosyon Ağustos Ayı Kampanyaları belli oldu... İşte en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON YARIŞI BAŞLADI!

Tam 20 bin TL'ye dayanan emekli promosyon ödemeleri banka banka duyuruluyor. Emekliler maaş taşıma işlemleri ile bankaların promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor.

Bir emekliyi daha aynı bankaya getiren müşterilerin promosyonu 20 bine varabiliyor.

En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması ardından açıklanan Ağustos ayı emekli promosyonu ödemeleri...

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Emekli Promosyon Ağustos Ayı Kampanyaları belli oldu... İşte en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

GARANTİ BANKASI

Garanti emekli promosyon kampanyasında;

Maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL ödeme alınıyor.

Emekli Promosyon Ağustos Ayı Kampanyaları belli oldu... İşte en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ortak belirlenen rakamla 12 bin TL olarak ödeniyor.

Emekli Promosyon Ağustos Ayı Kampanyaları belli oldu... İşte en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar

HALKBANK

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta promosyon 12 bin TL'ye varıyor. Dağılım şöyle:

10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL:10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

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