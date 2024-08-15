Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:37
Emekli Promosyon Ağustos Ayı Kampanyaları belli oldu... İşte en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar
Emekli promosyon ödemeleri temmuz zammı ardından gündemdeki yerini aldı. Son zamla birlikte 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı ardından bankaların promosyon çalışmaları başladı. 2024 Ağustos ayı emekli promosyonu kampanyaları Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalarda araştırılıyor. Son açıklamalarla birlikte emekli promosyon miktarı 20 bin TL'ye varıyor. Peki; hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar listesi...