Emekli Promosyon Ağustos Ayı Kampanyaları belli oldu... İşte en yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar

SSK ve BAĞKUR emeklisi Temmuz ayında zam oranlarını öğrendi 6 aylık enflasyona göre belirlenen zammın ardından en düşük maaş da değişti. İlk zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli gözlerini banka promosyonuna çevirdi. Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, hangi banka kç TL veriyor gibi sorular en çok araştırılanlar arasında. İşte, eniz Bank, TEB, İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, ING Bank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıf Bank emekli promosyon Ağustos kampanyaları...