Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
11:15
Emekli promosyon tutarları Eylül 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?
Emekli promosyon tutarları Eylül 2024 ödemeleri için en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi sorusu gündemde. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasıyla birlikte, promosyon tutarları da merak edildi. Maaş hesaplarını değiştirip başka bankaya taşımak isteyen vatandaşlar ise özel ve devlet bankaları tarafından verilen promosyon tutarlarına odaklandı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi? İşte, Emekli promosyon tutarları Eylül 2024 ödemeleri!