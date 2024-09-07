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Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:15

Emekli promosyon tutarları Eylül 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?

Emekli promosyon tutarları Eylül 2024 ödemeleri için en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi sorusu gündemde. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasıyla birlikte, promosyon tutarları da merak edildi. Maaş hesaplarını değiştirip başka bankaya taşımak isteyen vatandaşlar ise özel ve devlet bankaları tarafından verilen promosyon tutarlarına odaklandı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi? İşte, Emekli promosyon tutarları Eylül 2024 ödemeleri!

Emekli promosyon tutarları Eylül 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?

14 Milyonu aşkın emekli vatandaş, belirli zaman aralıkları ile alınabilen emekli promosyonu için Eylül ödemelerini araştırıyor. Yılın ikinci yarısında banka değişikliğine gitmek isteyen vatandaşlar için bankalar güncel listesini duyurdu. HalkBank, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Garanti gibi birçok banka promosyon tutarlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?

Emekli promosyon tutarları Eylül 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?

EMEKLİ PROMOSYONU KİMLER ALABİLİR?

Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.

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Emekli promosyon tutarları Eylül 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?

20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON!

Emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından bankalar maaşını taşıyacak olanlar için promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalarda promosyon yarışı 20 bin TL'ye ulaşmış durumda.

İşte banka banka promosyon tutarları:

Emekli promosyon tutarları Eylül 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?

ÇİFT PROMOSYON FIRSATLARI!

Vakıfbank, emekli vatandaşalar iki kez promosyon desteği sağlıyor.

Vakıfbank, mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak, emeklilere 12 bin TL daha nakit ödeme sunacak.

Emekli promosyon tutarları Eylül 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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