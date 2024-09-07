Emekli promosyon tutarları Eylül 2024: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?

14 Milyonu aşkın emekli vatandaş, belirli zaman aralıkları ile alınabilen emekli promosyonu için Eylül ödemelerini araştırıyor. Yılın ikinci yarısında banka değişikliğine gitmek isteyen vatandaşlar için bankalar güncel listesini duyurdu. HalkBank, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Garanti gibi birçok banka promosyon tutarlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, en yüksek ödeme yapan bankalar hangisi?