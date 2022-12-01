Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık ayına girilmesiyle beraber araştırılıyor. Kasım ayında bankaların emekli promosyon kampanyaları için yeni bir döneme girildi. Emeklilere ödenen promosyon taban tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından güncellendi. Bu karar sonrası özel bankaların promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. Belirlenen rakamdan daha az promosyon ödemesi yapamayacağı bilinen kamu ve özel bankaların Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Peki, Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, Aralık 2022 Emekli promosyon veren bankalar listesi…