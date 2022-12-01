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Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:00

Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık ayına girilmesiyle beraber araştırılıyor. Kasım ayında bankaların emekli promosyon kampanyaları için yeni bir döneme girildi. Emeklilere ödenen promosyon taban tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından güncellendi. Bu karar sonrası özel bankaların promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. Belirlenen rakamdan daha az promosyon ödemesi yapamayacağı bilinen kamu ve özel bankaların Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Peki, Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, Aralık 2022 Emekli promosyon veren bankalar listesi…

Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Banka banka emekli promosyon kampanyaları yeni aya girilmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Gerek bünyesine yeni müşteri çekmek gerekse mevcut müşterilerini korumak isteyen özel bankalar, promosyon kampanyalarını güncel tutuyor. Öte yandan Kasım ayında kamu bankaları dahil anlaşmalı bankaların emeklilere ödeyeceği promosyon tutarlarında taban sınır SGK tarafından belirlenmişti. Bu karar ile beraber promosyon yarışına kamu bankaları da dahil olurken Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri merak konusu oldu. Peki, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, bankaların emekli promosyon kampanyalarında son durum ve tüm detaylar.

Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TABAN SINIR BELİRLENDİ!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz Kasım ayında emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Buna göre, emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.

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Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANDI?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.

Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

PROMOSYON TUTARI NASIL YÜKSELİR?

Eğer kişi aynı banka üzerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.

Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

Emekli promosyon veren bankalar listesi Aralık 2022: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

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