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Emekli Promosyonunda 24.000 TL'ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
12:49
Emekli Promosyonunda 24.000 TL'ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Emekli Promosyonu, maaşını başka bankaya taşıyacak emeklilerin gündeminde. Yeni yıl öncesinde ve sonrasında bankaların promosyon fırsatından faydalanacak olan emekliler için bankalarda ödeme yarışı kızıştı. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar yapılan ödemeler, özel bankalarda 20 bin TL'yi buluyor. Ayrıca bazı bankalarda SGK emeklilierine özel 24.000 TL'ye varan fırsatlar bulunuyor. Peki, SSK Bağkur emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?