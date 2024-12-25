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Haberler Yaşam Emekli Promosyonunda 24.000 TL'ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:49

Emekli Promosyonunda 24.000 TL'ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli Promosyonu, maaşını başka bankaya taşıyacak emeklilerin gündeminde. Yeni yıl öncesinde ve sonrasında bankaların promosyon fırsatından faydalanacak olan emekliler için bankalarda ödeme yarışı kızıştı. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar yapılan ödemeler, özel bankalarda 20 bin TL'yi buluyor. Ayrıca bazı bankalarda SGK emeklilierine özel 24.000 TL'ye varan fırsatlar bulunuyor. Peki, SSK Bağkur emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Emekli Promosyonunda 24.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki emekli promosyon tutarları da güncellendi. 24.000 TL'ye ulaşan ödeme fırsatları emekli maaşını başka bankaya taşımak iseyen emekli vatandaşın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, SSK Bağkur emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, liste liste promosyon tutarları...

Emekli Promosyonunda 24.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

2025'E KISA BİR SÜRE KALA PROMOSYON ÖDEMELERİNDE YENİ TUTARLAR!

Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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Emekli Promosyonunda 24.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Emekli Promosyonunda 24.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Emekli Promosyonunda 24.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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