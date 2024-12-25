Emekli Promosyonunda 24.000 TL’ye varan fırsatlar! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki emekli promosyon tutarları da güncellendi. 24.000 TL'ye ulaşan ödeme fırsatları emekli maaşını başka bankaya taşımak iseyen emekli vatandaşın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, SSK Bağkur emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, liste liste promosyon tutarları...