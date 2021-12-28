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Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:42

Emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? 2021 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi

Kamu ve özel bankalar emekli promosyonlarla ilgili olarak emekli promosyonu veren bankalar hangisi sorusuna yanıt aranıyor. Her yıl olduğu gibi yıl sonunda olduğu gibi emekliler hangi bankaların promosyon verdiğini merak ediyor. Bilindiği gibi promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Peki Emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2021 2022

Emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? 2021 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi

Emekli promosyonu veren bankalar son günlerde en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişen emekli promosyon ödemelerini almak isteyenlerin aldıkları bankalara gidip promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. Peki Emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? 2021 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi

Emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? 2021 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİSİ?

Emekli promosyon veren bankalar binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İşte emekli promosyonu veren bankalar;

AKBANK

Akbank şu açıklamayı yaptı; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL

Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100

Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500

İŞBANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,

3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halindeİş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL

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Emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? 2021 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi

DENİZBANK

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? 2021 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
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Emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? 2021 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
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