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Haberler Yaşam EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024: Son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 22:02 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 22:04

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024: Son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Emekli zammı son dakika haberleriyle sorgulanıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala 5 aylık enflasyon verileri belli oldu. 6 aylık enflasyona göre belirlenen maaşlar için hesaplama tablosu araştırılıyor. 6. ayın verisiyle yapılacak zam oranı açıklanacak.Temmuz ayıyla birlikte emekli kök maaş zammı ve emekli maaşında yeni zam oranı belli olacak. Emekliye ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı uygulanacak mı? İşte 5 aylık verilerle emekli zammı hesaplama tablosu

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024: Son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli zammı ve memur zammı hesaplama tablosu gündemde. Zamların netleşmesi için son 1 veri kaldı. Vatandaşlar memur maaş zammı ne kadar olacak, emekli maaş zammı ne kadar olacak sorguluyor. İşte emekli zammı hesaplama

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024: Son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2024 İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Memur 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisinin ardından netleşti.
5 aylık enflasyon verisi 6,72 olarak hesaplandı. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte nihai zam oranı netlik kazanacak

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EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024: Son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024: Son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024: Son veri açıklanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Böylece 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak emekli zammı enflasyon farkı hesaplanacak.

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