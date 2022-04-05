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Haberler Yaşam Emekli Temmuz zammı için geri sayım başladı! SSK-BAĞKUR ve memur emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 09:50

Emekli Temmuz zammı için geri sayım başladı! SSK-BAĞKUR ve memur emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Son olarak Ocak ayında yapılan zam miktarı SSK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 25.5, memur emeklilerine ise yüzde 30.5 oranında olmuştu. Emekli maaşlarına yapılan zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, Temmuz emekli maaş zammı ile ilgili bir fikir ortaya çıktı. Peki, Temmuz ayında emekli ve memurlara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Emekli Temmuz zammı için geri sayım başladı! SSK-BAĞKUR ve memur emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam oranında en önemli etken enflasyon oranları oluyor. Yılın üçüncü enflasyonuyla beraber yeni zammın belirlenmesinde geriye 3 aylık veri kaldı. Peki, Temmuz ayında emekli ve memur zammı var mı, yapılacak mı? 2022 Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam ne kadar, kaç TL zam yapılacak? İşte detaylar...

Emekli Temmuz zammı için geri sayım başladı! SSK-BAĞKUR ve memur emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

GÖZLER 6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNDE!

Geçtiğimiz ay ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. 022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Şubat Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı buna göre; Enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu

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Emekli Temmuz zammı için geri sayım başladı! SSK-BAĞKUR ve memur emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Geçtiğimiz ağustos ayında toplu sözleşme zamları belli olmuştu. 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere belirlendi.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memurlara ilk 6 ay için yüzde 3,6 enflasyon farkı oldu.

Emekli Temmuz zammı için geri sayım başladı! SSK-BAĞKUR ve memur emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirken, memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı ortaya çıktı. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek.

Emekli Temmuz zammı için geri sayım başladı! SSK-BAĞKUR ve memur emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5'i ilk aydan aştı. Böylece memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu.

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