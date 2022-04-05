Türkiye'de milyonlarca vatandaş, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Son olarak Ocak ayında yapılan zam miktarı SSK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 25.5, memur emeklilerine ise yüzde 30.5 oranında olmuştu. Emekli maaşlarına yapılan zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, Temmuz emekli maaş zammı ile ilgili bir fikir ortaya çıktı. Peki, Temmuz ayında emekli ve memurlara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...