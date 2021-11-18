Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli ve memur 2022 maaş zammı netleşiyor! Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:14

Emekli ve memur 2022 maaş zammı netleşiyor! Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın bekleyişi sürerken dört aylık enflasyon sonucunda en az 6.72 yüzdeliğinde zammın geleceği kesinleşti. Öte yandan "Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kasım ve Aralık enflasyon oranları ise bu noktada merakla bekleniyor. Bu verilerin de gelmesiyle beraber 2022 zam oranı netleşmiş olacak. Peki, Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Emekli memur zammı belirleniyor! 2022 Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?

Emekli memur maaş zammı için nefesler adeta tutuldu. Kasım ayının sonuna yaklaşırken öte yandan "Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak açıklanan Ekim enflasyonu ardından dört aylık veriler ışığında zam oranı 6.72 olurken son iki aylık verilerin de açıklanması halinde uygulanacak zammın miktarı kesinleşecek. Milyonlar Aralık ayında gelecek o açıklamayı bekliyor. Peki, Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Emekli memur zammı belirleniyor! 2022 Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli memur zammı belirleniyor! 2022 Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

Emekli memur zammı belirleniyor! 2022 Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

Emekli memur zammı belirleniyor! 2022 Bağkur SSK Emekli ve en yüksek en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

SON DAKİKA